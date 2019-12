Toscana: approvato il bilancio dell'ente Terre regionali toscani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata a maggioranza dal consiglio regionale della Toscana la proposta di delibera sul bilancio di esercizio 2018 di ente Terre regionali toscane, istituito per valorizzare il patrimonio agricolo-forestale in disponibilità della Regione, che registra un saldo attivo di 609.071 euro. Il bilancio, come ha fatto sapere il consiglio regionale toscano: “chiude con un valore della produzione pari a 3.786.912 euro con una diminuzione del 2,28% per un totale di costi di produzione di 3.085.630 euro con una diminuzione del 13,01%. Si evidenziano la diminuzione dei ricavi per prestazioni da attività commerciali pari a 583.500 euro e un aumento dei ricavi e proventi diversi per 295.300 da ricondurre ad una sopravvenienza attiva, conseguente alla conclusione del processo di liquidazione della società controllata Agricola Alberese srl. I costi della produzione diminuiscono principalmente per il minor valore registrato nella voce acquisti di beni per 438.037 euro. Le spese per il personale ammontano per il 2018 a 1.261.732 euro in misura superiore rispetto a quanto indicato per il 2016”.(Ren)