Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha incontrato ieri il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Ginevra per discutere degli ultimi sviluppi nel Mediterraneo orientale e dello stallo nei negoziati sulla questione cipriota. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini” il capo della diplomazia di Atene ha sottolineato in particolare le tensioni con la Turchia alla luce del recente accordo per la demarcazione dei confini marittimi. (segue) (Res)