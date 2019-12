Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (4)

- Ancora Mitsotakis ha spiegato che la Grecia farà “tutto quanto possibile” per proteggere i suoi diritti sovrani. La Turchia sarebbe rimasta “isolata” e la difesa dei diritti sovrani della Grecia non sarà mai messa in “disequilibrio o calcolata contro altri obiettivi politici”, ha spiegato il premier ellenico durante una conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio dell’Unione europea che si è concluso con una dichiarazione di condanna nei confronti dell’accordo raggiunto da Turchia e Libia sulla demarcazione dei confini marittimi. Il premier di Atene ha anche ricordato il sostegno avuto da Stati Uniti e Israele al riguardo, aggiungendo di avere ricevuto il sostegno dei leader dell'Ue di fronte alla crisi dei rifugiati migranti. "Voglio inviare un messaggio di certezza e fiducia a tutti i cittadini greci, che abbiamo un piano, non solo perché abbiamo la legge dalla nostra parte ma anche perché abbiamo alleati molto potenti che staranno sempre al fianco della Grecia quando si tratta di difendere i suoi diritti sovrani", ha concluso Mitsotakis. (segue) (Res)