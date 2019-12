Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti del ministero degli Esteri di Atene, la Turchia avrebbe “ricattato” il Governo di accordo nazionale libico (Gna) affinché l’esecutivo di Tripoli firmasse l’accordo sulla demarcazione dei confini marittimi tra i due paesi, in cambio dell’invio di armi da Ankara. Questo sarebbe lo scenario sull’accordo raggiunto lo scorso 27 novembre a Istanbul dal premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da fonti diplomatiche greche al quotidiano di Atene “Kathimerini”. La diplomazia ellenica avrebbe avuto informazioni sul presunto arrivo di un quantitativo di armi presso un porto libico. La testata rileva che Atene ritiene possibile che l'Ue imponga sanzioni alla Libia, ma per il momento la Grecia starebbe evitando di fare pressioni per tali misure. Inoltre la stessa fonte citata da “Kathimerini” ha dichiarato che l'invio del testo del documento firmato dalla Turchia e dal governo di Tripoli alle Nazioni Unite “era atteso” e non avrà conseguenze legali. (segue) (Res)