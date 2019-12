Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (6)

- Il presidente del parlamento greco, Constantine Tassoulas, ha avuto il 12 dicembre un incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk (il parlamento monocamerale libico), Aguila Saleh, per discutere del memorandum d’intesa sui confini marittimi firmato da Turchia e Libia. L’accordo raggiunto da Ankara e dal Governo di accordo nazionale libico (Gna), che ha portato all'espulsione dell’ambasciatore libico ad Atene, è stato ritenuto “non valido” dallo parlamento con sede in Cirenaica. All’incontro presso l’Assemblea nazionale di Atene sarà presente anche il ministro degli Esteri greco Nicos Dendias. In una lettera inviata al segretario generale delle Nazioni Unite, Saleh ha dichiarato che il protocollo d'intesa Turchia-Libia sulla demarcazione delle zone marittime “non è valido”, sottolineando che la Camera dei rappresentanti libica non lo riconosce come valido. (segue) (Res)