Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (7)

- La Grecia ha duramente criticato l'accordo raggiunto tra Turchia e Libia per la demarcazione dei confini marittimi, in quanto “non è legalmente valido” dato che i due paesi "non hanno aree marine confinanti”. Queste le obiezioni mosse dalla Grecia in due lettere inviate all’Onu rispetto al memorandum firmato da Ankara e dal Governo di accordo nazionale libico, che stabilisce in modo bilaterale il confine territoriale marittimo tra Turchia e Libia. Tramite l'accordo, ratificato dal Parlamento turco il 5 dicembre scorso, i due paesi rivendicano il possesso esclusivo di aree del Mediterraneo che però vengono rivendicate anche da Grecia e Cipro, entrambi Stati membri dell’Ue. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, le due lettere inviate dalla diplomazia greca al segretario generale Antonio Guterres e al Consiglio di sicurezza, si rilevano violazioni “palesi” del diritto internazionale delle acque territoriali in merito alla delimitazione delle frontiere marittime, “poiché la Turchia e la Libia non hanno zone di mare sovrapposte o confini comuni”. Pertanto, sottolinea il ministero degli Esteri di Atene, non esisterebbe una base giuridica per un accordo che delimita le zone marittime. (segue) (Res)