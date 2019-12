Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (8)

- Inoltre nelle due missive, si osserva che il memorandum “ignora la presenza di isole greche”, compresa quella di Creta, nel delimitare i confini marittimi della Turchia. Inoltre, le piattaforme continentali e le Zone economiche esclusive (Zee) descritte nel testo dell'accordo sono state definite da Atene, come “illegittime, arbitrarie, provocatorie e una violazione aperta dei diritti sovrani della Grecia”. La diplomazia greca ha rilevato che l'accordo rappresenta una grave minaccia per la pace e la stabilità della regione del Mediterraneo orientale, esortando il Consiglio di sicurezza a condannare il memorandum in modo da evitare qualsiasi atto che violi la sovranità della Grecia o aumenti la tensione nella regione. La Grecia ha anche sottolineato che il parlamento libico non ha ratificato l'accordo, rendendolo di fatto “non valido”. (segue) (Res)