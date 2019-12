Ue: Michel, Consiglio ha ribadito solidarietà piena a Grecia e Cipro per azioni turche (9)

- La posizione della Grecia nei confronti dell'accordo e delle “provocazioni” turche nella regione in generale sono stati temi sollevati dal ministro degli Esteri greco Nikos Dendias durante una sessione di martedì 10 dicembre del Consiglio Affari esteri dell’Ue. Occasione nella quale il capo della diplomazia di Atene ha dichiarato che vi è stato "consenso e unità" tra il governo e i partiti di opposizione. “La Grecia è fiduciosa. È un paese europeo al centro dell'Unione europea e può gestire qualsiasi problema”, ha dichiarato Dendias al termine dell'incontro. Il portavoce del governo greco, Stelios Petsas, ha reso noto martedì che la Grecia ha presentato le sue obiezioni alle Nazioni Unite relative al memorandum d’intesa sulla demarcazione dei confini marittimi sottoscritto lo scorso 27 novembre a Istanbul dal premier del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Questo accordo è stato redatto in malafede", ha dichiarato il portavoce, osservando che il memorandum viola il diritto internazionale marittimo. “Le aree marittime di Turchia e Libia non si incontrano, e non c'è nemmeno un confine marittimo tra i due stati", ha dichiarato Petsas in una conferenza stampa. Lo scorso 5 dicembre la Grecia ha espulso l'ambasciatore libico a seguito della firma del memorandum che stabilisce in modo bilaterale il confine territoriale marittimo tra Turchia e Libia, ed è stato ratificato dal Parlamento turco il 5 dicembre scorso. Tramite l'accordo, Libia e Turchia rivendicano il possesso esclusivo di aree del Mediterraneo che però vengono rivendicate anche da Grecia e Cipro. (Res)