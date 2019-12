Monza: domani transito difficoltoso in via Manara per lavori Brianzacque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Monza annuncia in una nota che a partire dalla mattinata di domani 19 dicembre e fino al pomeriggio di venerdì 20 dicembre il transito in via Manara sarà difficoltoso in entrambe le direzioni di marcia, a causa di lavori di ripristino urgenti a cura di Brianzacque. Nel tratto compreso tra piazzale Virgilio e via Milazzo il traffico sarà a senso unico alternato, regolato da movieri, per consentire le operazioni di scarifica e poi di ripristino parziale dell’asfalto nei tratti interessati dallo scavo e in quelli più ammalorati. Seguirà, in primavera, la stesura del tappetino definitivo, che interesserà entrambe le carreggiate. Nelle giornate di giovedì 19 e venerdì 20 agli automobilisti si consiglia di percorrere viale Cesare Battisti. (Com)