Riforme: Gelmini (FI), abbiamo votato taglio parlamentari, confermiamo nostra posizione

- "Noi come Forza abbiamo votato a favore del taglio del numero dei parlamentari, pur evidenziando alcune criticità. Si è guardato giustamente ai risparmi, ma non si è intervenuti sull'efficientamento del sistema legislativo e sulla rappresentatività: ci saranno Regioni che potrebbero non avere un rappresentante di opposizione in Parlamento". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un'intervista a Rtl 102.5, rispondendo ad una domanda in merito ad un possibile referendum sulla riforma costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari. "Al netto di queste criticità - ha concluso la parlamentare - noi abbiamo votato a favore del taglio del numero dei parlamentari e quindi confermiamo la nostra posizione". (Rin)