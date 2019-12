Autonomia: Marin (FI), nessuna illusione, con questo governo mai nessuna vera riforma

- Marco Marin, deputato di Forza italia, afferma che è "inutile illudersi, il governo delle quattro sinistre non potrà mai concedere una vera Autonomia. Nonostante i segnali arrivati da tutte le regioni, i partiti della maggioranza continuano a perdersi nelle risse tra presunti alleati e trattano la materia come semplice merce di scambio. La stessa legge quadro è solo una cornice che va poi riempita di contenuti reali di cui non si vede traccia. La verità è che Partito democratico, Italia viva, Movimento cinque stelle e Liberi e uguali hanno visioni troppo diverse e nessuno ha nel suo Dna una vera visione autonomistica e la capacità di produrre un vero disegno istituzionale per l'Italia di domani. Ormai è evidente - conclude il parlamentare in una nota - che con il governo delle quattro sinistre l'Autonomia non vedrà mai la luce".(Com)