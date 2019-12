Rifiuti Roma: Ama, rimossa discarica abusiva nel Municipio Roma VI, raccolte 20 tonnellate di materiali

- Ama ha terminato un’operazione straordinaria di pulizia su di un’area sterrata in via delle Cerquete nel territorio del VI Municipio. "L’intervento, commissionato dal Dipartimento Politiche Ambientali - si legge nella nota di Ama - ha permesso di raccogliere complessivamente 20 tonnellate di rifiuti abbandonati abusivamente. Tra i materiali rimossi 6 tonnellate di ingombranti e 5 di inerti e scarti edili. Nel corso dei 4 giorni di lavoro sono stati quotidianamente impegnati sul posto tre operatori con supporto di un bobcat, un escavatore e un autocarro con cassone da 20 mc". Ama, sempre con il supporto di Roma Capitale, "è costantemente impegnata su tutto il territorio cittadino nell’azione di contrasto al fenomeno delle discariche abusive. Si tratta un deprecabile malcostume che deturpa il decoro, comporta sforzi supplementari da parte delle strutture operative e genera costi di bonifica che ricadono inevitabilmente su tutta la collettività. Per questi motivi l’azienda invita tutti i cittadini a segnalare e denunciare sempre questi atti di inciviltà". (Com)