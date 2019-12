Ue: Parlamento, ridurre uso pesticidi per proteggere impollinatori (2)

- Inoltre, i deputati chiedono obiettivi di riduzione obbligatori in tutta l'Ue, da includere nella prossima revisione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Infine, il Parlamento chiede maggiori fondi per sostenere la ricerca sulle cause della diminuzione degli impollinatori, al fine di proteggere la diversità delle specie. Ad aprile 2018 l'Ue ha deciso di vietare completamente l'uso, in ambienti esterni, di imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, noti come neonicotinoidi (una classe di pesticidi). Tuttavia, vari Stati membri hanno notificato delle esenzioni di emergenza per il loro uso sul territorio. Dopo gli appelli di Parlamento e Consiglio ad agire per proteggere le api e gli altri impollinatori, il primo giugno 2018 la Commissione ha presentato la sua Comunicazione sull'Iniziativa dell'Ue per gli impollinatori. Secondo la Commissione, circa l'84 per cento delle specie coltivate e il 78 per cento delle specie di fiori selvatici nella sola Ue dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale. Fino a quasi 15 miliardi di euro della produzione agricola annuale dell'Ue sono direttamente attribuiti agli insetti impollinatori. (Beb)