Turismo: Federalberghi Roma, a Natale e Capodanno aumentano arrivi e presenze rispetto 2018

- Nel periodo di Natale (dal 23 al 28 dicembre 2019) negli esercizi ricettivi di Roma Capitale vi saranno circa 252.700 arrivi con un + 5,12 per cento circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e circa 569.500 presenze, con un + 5,07 per cento. E’ la più aggiornata previsione dell'Ente bilaterale del Turismo del Lazio (Ebtl), rispetto ai periodi di Natale e Capodanno, resa nota, precisa Federalberghi Roma, sempre in via tendenziale e provvisoria, sulla base cioè dell'analisi delle prenotazioni ricevute sinora (con la possibilità dunque di nuove variazioni nei prossimi giorni, in particolare legate al last minute). I dati sono stati presentati in occasione del tradizionale pranzo di Natale del Consiglio direttivo di Federalberghi Roma, presso l'Hotel de la Ville. Nel periodo di Capodanno (dal 29 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020) gli arrivi previsti ammontano al momento a circa 244.400 unità con un incremento del + 5,34 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le presenze previste sono pari a circa 629.300 unità, con una crescita di + 4,19 per cento sul 2018.(Com)