Governo: Boccia, intesa in Stato-Regioni su ripartizione risorse agricoltura

- "Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'intesa sulla ripartizione di risorse legate all'agricoltura: dai 2 milioni di euro nel 2019 del Fondo per le foreste, alle risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, pari a 1 milione di euro nel 2019 e 4 milioni di euro nel 2020. In Conferenza unificata, invece, il ministro Boccia ha approvato l’intesa sulle disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate". Lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.(Com)