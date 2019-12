Puglia: Emiliano, riformato e reso efficiente il nucleo ispettivo regionale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi presentiamo insieme i risultati dell'attività del nucleo ispettivo regionale sanitario. Abbiamo profondamente riformato l'organo e lo abbiamo messo nelle condizioni di reagire a tutte le segnalazioni dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dell'attività del nucleo ispettivo regionale sanitario pugliese. Assieme a Emiliano sono intervenuti Mario Fiorella, coordinatore del Nirs, e Silvia Piemonte, dirigente della struttura amministrativa del servizio ispettivo in staff alla Presidenza. Emiliano ha affermato: “Molte delle ispezioni di cui parliamo sono nate da telefonate o da messaggi di cittadini arrivati sul mio telefono. I casi non sono tantissimi e grazie al cielo abbiamo condotto un certo numero di ispezioni molto approfondite". "Oggi - ha concluso il presidente della Regione Puglia Emiliano - è anche l'occasione per ringraziare tutti gli ispettori del Nirs e tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria in pensione, che hanno gratuitamente aderito al progetto e ci hanno dato una mano. Molti di loro sono persone che io conoscevo da quando svolgevo la professione di magistrato e posso affermare che si tratta di poliziotti, carabinieri e finanzieri di grande qualità morale e professionale, guidati peraltro da uno dei magistrati più prestigiosi della Puglia, il presidente Mario Fiorella. L'attività del Nirs ci ha dato anche molti suggerimenti su come riorganizzare alcuni servizi in sanità e molte delle questioni riportate dalla cronaca dei giornali, in realtà, prima hanno fatto parte di approfondimenti da parte del nucleo ispettivo e sono state oggetto di relazioni trasmesse all'autorità giudiziaria. Sulla base anche di queste relazioni, l'autorità giudiziaria è riuscita ancora meglio a dimostrare alcune responsabilità anche di natura penale oltre che disciplinare".(Ren)