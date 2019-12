Turismo: Federalberghi Roma, bilancio 2019 in chiaroscuro. Bene Natale e Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai dati tendenziali della domanda turistica a Roma per l'anno 2019 e per il periodo di Natale e Capodanno, elaborati dall'Ente bilaterale del turismo del Lazio (Ebtl) e presentati in occasione del tradizionale pranzo di Natale del Consiglio direttivo di Federalberghi Roma, presso l'Hotel de la Ville, per il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli si tratta di un "quadro in chiaroscuro: è importante si sia confermato un trend di incremento ma Roma vive un sostanziale fase di stallo prolungato: come l'anno scorso cresciamo solo del 2,5 per cento circa, restando ancora almeno due punti sotto la media mondiale, che è del 4,5 – afferma Roscioli -. C'è bisogno di strategie di sistema nella promozione, nella lotta al degrado e all'abusivismo ricettivo, di un miglioramento del sistema di viabilità, di eventi capaci di attrarre, di investimenti sul congressuale e di un recupero d'immagine: l'auspicio – conclude Roscioli - è che il Piano Turistico quinquennale elaborato attraverso i lavori condivisi tra pubblico e privato nell'ambito del Town meeting Futouroma ci conduca presto a decisi passi in avanti su tutti questi fronti". (Com)