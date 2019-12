Difesa: holding lussemburghese interessata a maggioranza in Heckler und Koch

- La holding finanziaria lussemburghese Compagnie de développement de l'eau (Cde) ha reso noto di essere interessata ad acquisire la maggioranza nell'azienda per la difesa tedesca Heckler & Koch (H&K), di cui già detiene una quota del 5,1 per cento dal 2015. Tale partecipazione, ha fatto sapere Cde, potrebbe “decuplicare presto”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a novembre scorso, il socio di maggioranza di H&K, Andrea Heeschen, aveva annunciato l'intenzione di cedere il proprio pacchetto azionario, ma solo ora con Cde si conosce il possibile acquirente. La holding lussemburghese intende, infatti, proseguire lungo “l'orizzonte di investimento di lungo periodo” in H&K entrando nell'azienda. A tal riguardo, Cde ha anticipato che aderirà alla “Strategia dei paesi verdi”, regolamento di H&K che impone di vendere armi esclusivamente a “Stati parte della Nato e vicini all'Alleanza atlantica democratici e non corrotti”. In base alla normativa vigente in Germania, dovrà essere il governo federale ad autorizzare un eventuale passaggio di proprietà di H&K a Cde. La holding fa capo all'investitore francese Nicolas Walewski e alla sua famiglia ed è amministrata da uno studio legale francese con sede alle Barbados. (Geb)