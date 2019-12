Onu: Guterres visita il Maxxi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, accompagnato dall'ambasciatrice Maria Angela Zappia, rappresentante permanente per l'Italia presso le Nazioni Unite e da una delegazione internazionale, ha visitato il Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma. Lo riferisce una nota. Accolto da Giovanna Melandri, presidente Fondazione Maxxi, Guterres ha visitato la collezione e le mostre "Maria Lai. Tenendo per mano il sole"; "Gio Ponti. Amare l'Architettura; della materia spirituale dell'arte", accompagnato dal direttore artistico del Maxxi Hou Hanru, dalla Direttrice del Maxxi Architettura Margherita Guccione e dal Direttore del Maxxi Arte Bartolomeo Pietromarchi. (Com)