Taiwan: presidente Tsai, la Cina teme la democrazia dell’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che i sovrani del Partito Comunista in Cina temono di più è la democrazia di Taiwan: lo ha detto la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, descrivendo Pechino come una minaccia che cerca ogni giorno di minare l’isola. Tsai, che affronterà le elezioni il prossimo 11 gennaio, ha ripetutamente messo in guardia dal pericolo della Cina, che rivendica l'isola come proprio territorio che sarà sottoposta al controllo di Pechino con la forza, se necessario, come sostenuto dal presidente cinese Xi Jinping. Le relazioni Taipei-Pechino si sono inasprite da quando Tsai ha vinto le elezioni nel 2016, con la Cina che crede che si stia muovendo verso una dichiarazione formale di indipendenza per l'isola. "Ciò che la Cina teme di più è l'unità del popolo di Taiwan. Ciò che la Cina teme di più è la democrazia di Taiwan", ha affermato Tsai. "Dobbiamo essere consapevoli che la Cina si sta infiltrando e dividendo la società di Taiwan in modo completo", ha aggiunto.(Cip)