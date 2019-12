Italia-Croazia: Conte, economia "fiore all'occhiello" dei rapporti bilaterali

- La cooperazione economica e finanziaria rappresenta “il fiore all’occhiello” degli ottimi rapporti bilaterali tra Italia e Croazia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro di oggi a Palazzo Chigi con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Conte ha ricordato che l’Italia è il secondo paese per interscambio con la Croazia, per una cifra che ha superato i 5 miliardi di euro. Il premier italiano ha ricordato che i due paesi hanno anche importanti rapporti in campo finanziario. “Dobbiamo consolidare questi rapporti e migliorarli, anche nel settore della difesa e in altri settori”, ha affermato Conte secondo cui al più presto in Croazia si terrà una nuova riunione della commissione intergovernativa. Conte ha concluso affermando che le rispettive minoranze sono un altro fattore che deve unire i due paesi nella prospettiva del rafforzamento dei diritti. (Pav)