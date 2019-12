Ambiente: progetto ClimaMi, Milano in 10 anni più calda di 1,5 gradi (2)

- Il database climatologico è uno dei risultati del primo anno del progetto ClimaMi - Climatologia per le attività professionali e l’adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese, promosso da Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e Fondazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano, e cofinanziato da Fondazione Cariplo. “È un progetto originale che nasce a Milano, vista l’importanza sociale economica e politica della città a livello europeo - ha dichiarato a margine del convegno al Pirellone Antonio Ballarin Denti, presidente del comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’ambiente - Nasce anche nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici e tende a mettere insieme delle competenze scientifiche robuste, da parte della Fondazione Osservatorio Metereologico Milano Duomo, cioè essenzialmente di meteorologia e climatologia, con una capacità di orientare la scienza verso le decisioni politiche tipiche della Fondazione Lombardia per l’ambiente, scegliendo la strada di usare come attori e come moltiplicatori di consenso e azioni due ordini strategici come quello degli ingegneri e degli architetti che partecipano al partneraiato del progetto con le rispettive fondazioni. (segue) (Rem)