Ambiente: progetto ClimaMi, Milano in 10 anni più calda di 1,5 gradi (3)

- Attraverso l’azione di questi ordini noi riusciamo ad usare le conoscenze della meteorologia in funzione del cambiamento climatico esistente previsto per la progettazione degli edifici e per la pianificazione urbanistica con criteri di sostenibilità e resilienza”. Questi criteri “derivano dalla conoscenza dettagliata dal punto di vista spaziale e temporale di una serie di parametri metereologici e climatici funzionali all’ottimizzazione energetica degli edifici, in termini di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo - ha aggiunto Ballarin Denti - oltre alla pianificazione urbana per sfruttare ad esempio aree verdi per una migliore climatizzazione urbana di Milano”. Tra le aree pilota, il presidente del comitato scientifico ha citato ad esempio “quella della città di Melzo, in cui nella pianificazione urbanistica presente e del prossimo futuro verranno tenuti in conto questi approcci, queste metodologie e strumenti di conoscenze che fornirà il progetto attraverso una banca dati molto ricca che viene messa a punto soprattutto grazie all’azione della Fondazione Milano Duomo”. I valori registrati sono forniti da 19 stazioni meteorologiche urbane (7 delle quali collocate nella città di Milano) appartenenti alla rete nazionale della Fondazione OMD; a questi si aggiungono, per la centralina di Milano Centro, alcuni dati riferiti ai CLINO (le medie di riferimento) 1961-1990 e 1981-2010, che permettono di evidenziare cambiamenti avvenuti nel clima urbano, e i dati di fulminazione forniti da CESI S.p.A. (segue) (Rem)