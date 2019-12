Ambiente: progetto ClimaMi, Milano in 10 anni più calda di 1,5 gradi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va tenuto in conto la relazione bidirezionale che c’è tra clima e città: con l’impatto del cambiamento climatico in particolare ondate di calore ed episodi intensi e brevi di precipitazioni che causano spesso gli allagamenti occorre che la città si adatti, cercando di ombreggiare il più possibile lo spazio pubblico per minimizzare l’impatto delle ondate di calore - ha affermato a margine Cristina Lavecchia, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo - Gestendo, con l’uso del suolo e altre opere di tipo tecnologico e ingegneristico, ad esempio il deflusso delle acque meteoriche durante gli eventi precipitativi. L’idea del progetto è che i professionisti nella loro attività quotidiana, tenendo presente che qualsiasi attività ha impatto sul clima e sulla meteorologia, devono progettare tenendo in conto quali sono gli effetti verso l’ambiente urbano esterno”. Tra i fenomeni presi in esame quello dell’isola di calore: “La città intrappola calore - ha continuato Lavecchia - produce calore perché ci riscaldiamo, raffreschiamo, muoviamo, abbiamo impermeabilizzato il suolo per cui c’è uno scambio di precipitazioni e temperatura meno efficiente. La conseguenza è l’intrappolamento del calore come l’inquinamento atmosferico nella bolla d’aria che circonda la città”. I dati del database sono riferiti a 94 indicatori climatici, riconducibili a 6 variabili meteorologiche fondamentali - temperatura dell’aria, umidità relativa, pressione atmosferica, precipitazioni, vento e radiazione solare – a cui si aggiunge quella dei fulmini nube-suolo (numero di colpi sulla superficie comunale). Ogni indicatore, inoltre, può essere associato a una o più attività tra pianificazione territoriale, progettazione edificio-impianto, energia, gestione del deflusso meteorico, salute e benessere, gestione del verde pubblico. (Rem)