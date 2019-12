Torino: inaugurata sede del disability manager in via Palazzo di Città

- E’ stata inaugurata questa mattina, a Torino, la nuova sede del disability manager della Città di Torino, in via Palazzo di Città 9/13. L’ufficio sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14 alle 16. E’ possibile richiedere informazioni o fissare un appuntamento con il disability manager telefonando al numero 01101121600 o inviando una e-mail a disabilitymanager@comune.torino.it. Franco Lepore, avvocato, nominato da Palazzo Civico a giugno 2019, ha maturato una grande esperienza e competenza nel campo dell’inclusione e delle politiche di pari opportunità. La sua attività si svolge in stretta collaborazione con i servizi degli assessorati che si occupano di politiche sociali, diritti e mobilità, e attraverso il confronto continuo con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità. Un lavoro finalizzato ad assicurare parità di accesso e di trattamento a tutti i cittadini e le cittadine diversamente abili, per il cui svolgimento il Consiglio Comunale ha approvato nel 2018 un regolamento, che si ispira alla Convenzione Onu del 2006, e guarda alla disabilità come “interazione tra la persona e le barriere ambientali, attitudinali e culturali, che ne impediscono la piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con le altre persone". Nel corso dell’incontro - a cui hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino, la vicesindaca Sonia Schellino e l’assessore ai diritti Marco Giusta - la responsabile comunale delle politiche sulla mobilità Maria Lapietra ha ricordato che le persone con disabilità munite di tagliando, anche temporaneo, potranno parcheggiare gratis nelle strisce blu e i familiari di minori di 14 anni titolari di contrassegno temporaneo potranno richiedere e ottenere uno stallo sotto casa. (segue) (Rpi)