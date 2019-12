Torino: inaugurata sede del disability manager in via Palazzo di Città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il suo insediamento Lepore ha costituito una rete di rapporti con le associazioni delle persone con disabilità e ha coinvolto servizi comunali, Circoscrizioni e associazioni per l’individuazione di quegli edifici pubblici in cui sono presenti barriere architettoniche e sensopercettive in vista della predisposizione del Piano eliminazione barriere architettoniche della Città. Il 3 dicembre scorso il disability manager ha ricevuto dalla Consulta per le persone in difficoltà il premio conferito a coloro che nell'anno 2019 si sono distinte nelle politiche di inclusione delle persone con disabilità. Tra i suoi compiti la promozione di iniziative di sensibilizzazione e dell’esercizio dei diritti all’accesso e alla fruizione dei servizi comunali in particolare per quanto riguarda lavoro, casa, formazione, cultura, assistenza, tutela della salute, istruzione, mobilità, sport. Sempre al disability manager spetta il compito di monitorare le attività dell’Amministrazione comunale affinché sia adeguata a rispondere ai diritti delle persone con disabilità. Un impegno, dunque, volto a creare le condizioni affinché vengano rimosse quelle barriere fisiche, sensoriali e culturali che, a tutt’oggi, impediscono ancora a molte persone con disabilità di accedere e fruire pienamente di quanto offre la città in termini di servizi pubblici e privati o di altre attività. Un lavoro quotidiano per eliminare condizioni di disparità e disuguaglianze che devono essere rimosse e superate. Il disability manager resterà in carica per due anni, incarico che può essere rinnovato una sola volta. (Rpi)