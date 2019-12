Serbia: aziende italiane a forum Eco sulla tutela ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite d'onore del forum è stato il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, che ha concluso ieri una visita ufficiale di due giorni a Belgrado. Il ministro ha salutato la delegazione italiana composta da 26 imprese, dichiarando che la comunità imprenditoriale italiana già presente sul territorio è soddisfatta delle condizioni per le proprie attività e dicendosi soddisfatto per l'interesse di tali compagnie per un'espansione delle attività stesse. Amendola ha infine ribadito il sostegno italiano al percorso di integrazione europea della Serbia. (Seb)