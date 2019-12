Toscana: turismo, presentato progetto Valdarno Bike road

- “Con questo progetto, che si aggiunge alla ciclo storica ‘La Marzocchina’, il Valdarno Superiore potenzia la sua capacità di attrattiva per gli amanti della bicicletta”. Lo ha detto il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, in apertura della conferenza stampa di presentazione della Valdarno Bike road. Giani ha aggiunto: "I turisti potranno percorrere strade di grande fascino, che attraversano borghi e paesaggi suggestivi, entrando in contatto con le eccellenze enogastronomiche del territorio e con le sue bellezze culturali e naturali che hanno radici nel paleolitico”. Il progetto prevede l'allestimento di duecento chilometri di percorsi ciclabili che attraverseranno il Valdarno superiore con l’obiettivo di regalare momenti di svago e di relax ai residenti nel territorio e, soprattutto, di attirare nuovi flussi turistici. Il progetto, promosso da Confcommercio, è stato adottato dall’ambito turistico del Valdarno aretino e sostenuto da Enel.(Ren)