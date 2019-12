Speciale energia: Bielorussia, Antitrust intende aumentare tariffa transito greggio russo del 16,6 per cento

- Nel 2020, la Bielorussia intende aumentare del 16,6 per cento la tariffa per il transito del petrolio russo attraverso il proprio territorio. Lo ha reso noto l'Autorità antitrust russa (Fas). "Gomeltransneft Druzhba ha in programma di aumentare del 16,6 per cento la tariffa per i servizi di trasporto di petrolio russo attraverso le condotte situate nella Repubblica di Bielorussia", ha dichiarato la Fas, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax". Se le compagnie per il trasporto di greggio di Bielorussia e Russia non riusciranno a trovare un accordo, la questione sarà decisa dalle autorità tariffarie dei due paesi entro il 15 gennaio 2020. Se anche Fas e Mart, l'Antitrust bielorussa, non raggiungeranno un accordo, le tariffe saranno indicizzate nella quantità dell'indice medio annuale dei prezzi al consumo per il 2020, ossia il 3,8 per cento, fissato dai parametri di previsione dello sviluppo socio-economico della Federazione Russa, aumentato di non più del 3 per cento, vale a dire il 6,8 per cento. (Res)