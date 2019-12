Speciale energia: Giappone, contractor centrale nucleare Tokai chiedono più fondi per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi per la sicurezza del reattore n.2 della centrale nucleare di Tokai, nella prefettura giapponese di Ibaraki, potrebbero eccedere sino a 642 milioni di dollari le stime iniziali dell’operatore dell’impianto, aumentando il rischio di una ricaduta sul costo dell’energia per gli utenti finali. Japan Atomic Power Co. (Japc), operatore della centrale rimasta inattiva sin dal disastro di Fukushima del 2011, punta a riavviare il reattore n.2 il prima possibile, per aumentare le entrate tramite la vendita dell’energia prodotta alle utility regionali. Japc è impegnata a negoziare con i contractor il costo del lavoro necessario ad aumentare la sicurezza attorno alla centrale a reattore singolo, che sorge sulla costa di Ibaraki. L’obiettivo dell’azienda è di firmare i relativi contratti entro marzo 2020, ma le divergenze tra le controparti in merito ai costi stimati faticano a colmarsi. Tra le misure di sicurezza da realizzare figura una barriera anti-tsunami di 20 metri. (Git)