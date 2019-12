Speciale energia: Azerbaigian, in aumento gas esportato da giacimento Shah Deniz

- L'Azerbaigian ha aumentato il volume di gas esportato dal giacimento Shah Deniz. Stando a quanto riferito dal comitato statistico statale, le esportazioni di gas azerbaigiano dal giacimento Shah Deniz nel periodo gennaio-novembre 2019 sono state pari a 9,3 miliardi di metri cubi, il 25,4 per cento in più rispetto a quello del medesimo periodo dell'anno scorso. È stato osservato che le esportazioni di gas dal giacimento di Shah Deniz hanno rappresentato il 38,2 per cento di tutto il gas trasportato attraverso i gasdotti da gennaio a novembre 2019. Secondo i dati, i gasdotti dell'Azerbaigian hanno trasportato un totale di 24,5 miliardi di metri cubi di gas tra gennaio e novembre 2019 (un aumento del 17,3 per cento). Nel 2018 l'export di gas azerbaigiano da Shah Deniz è stata di 8,3 miliardi di metri cubi. (Res)