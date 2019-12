Speciale energia: Guterres, affrontare "qui e ora" impatto drammatico del cambiamento climatico

- Il cambiamento climatico ha un impatto drammatico, e rappresenta un problema da affrontare “qui e ora”. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nella sua allocuzione oggi ai deputati e senatori. “I nostri nipoti non ci perdoneranno mai se sacrificheremo il loro futuro per il nostro interesse a breve termine”, ha affermato Guterres, che si è detto poi “molto deluso” dall’esito della Cop 25, la conferenza sul clima di Madrid delle scorse settimane. La comunità internazionale ha perso secondo il segretario generale l’opportunità per dimostrare una nuova responsabilità e ambizione nell’affrontare la crisi climatica. In questo contesto, Guterres ha espresso solidarietà anche alla città di Venezia, collegando i recenti problemi derivanti dal forte maltempo alla crisi ambientale. Tuttavia, come rilevato dallo stesso segretario generale, “la maggior parte dei paesi ha dimostrato di poter fare di più”, insieme alle aziende e ad altri attori. Guterres punta anche sul coinvolgimento dei giovani a livello globale. “I giovani si stanno mobilitando ovunque, e assumono la guida ovunque, anche in Europa”, ha proseguito. “Dobbiamo far pagare chi inquina”, ha aggiunto Guterres, auspicando uno stop della costruzione di impianti per la produzione energetica alimentati a carbone e un contemporaneo investimento maggiore nelle rinnovabili. In merito al piano climatico dell’Ue, il cosiddetto European green deal, Guterres ha definito come “ambizioso l’obiettivo per il 2030”. Il segretario generale ha infine ricordato come nel prossimo anno la conferenza Cop26 sarà ospitata dal Regno Unito, in collaborazione con l’Italia. (Res)