Libia: membro Consiglio Stato al Shater, visita Di Maio a Rajma avrà effetti negativi su relazioni con Tripoli

- Uno dei membri dell'Alto Consiglio di Stato e del vecchio Congresso generale libico del 2012, Abdel Rahman al Shater, ha criticato la visita compiuta dal ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, a Rajma, fuori Bengasi, per incontrare il generale Khalifa Haftar. Con un post sul suo profilo Twitter, il politico libico ha spiegato che la visita in Cirenaica del titolare della Farnesina "avrà ripercussioni negative sulle relazioni tra i due paesi". “Pensavamo che l'Italia fosse un alleato affidabile, ma la visita a Haftar, l'aggressore delle forze legittime, ci ha smentito e le ripercussioni sulle relazioni tra i due paesi saranno negative. Soprattutto sulla sicurezza marittima condivisa". Il membro del Consiglio di Stato ha aggiunto: "Oltre a sollevare controversie in Italia, l'ultima cosa che ci aspettavamo è che avrebbe teso la mano ad un criminale per provocare le sue vittime che sono i libici". L’Alto Consiglio di Stato libico è l’organo consultivo di Tripoli, nato con gli accordi politici di Skhirat e formato in buona parte da ex deputati del Congresso generale nazionale, il parlamento libico nato nell'agosto del 2014 e dissolto nell'aprile 2016. L'organo consultivo libico fa da “contraltare” alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica. Secondo una prima “road map” tracciata dall’inviato delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, naufragata dopo l'operazione militare di Haftar, i membri delle due istituzioni dovevano cercare di trovare un’intesa per modificare l’accordo politico attuale e arrivare ad elezioni parlamentari e presidenziali entro il 2019. (Lit)