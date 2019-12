Ungheria: presidente Ader, paure su nuove regole assistenza sociale sono ingiustificate

- Tutti i minori, gli studenti, i pensionati e i lavoratori dell'Ungheria assicurati continueranno a usufruire delle forme di assistenza sociale di cui già usufruiscono. Lo ha affermato, Janos Ader, riferendosi alla legislazione recentemente approvata dal parlamento di Budapest che modifica i requisiti per accedere all'assistenza sociale. La questione ha generato un gran dibattito e alcuni rapporti parlano di circa 700 mila persone a rischio di perdere l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria. Ader evidenzia in un comunicato che resterà invariata anche la garanzia di servizi ai meno abbienti e ai senzatetto. La nuova legge stabilisce invece che chi trascura intenzionalmente di pagare i suoi contribuiti di previdenza sociale potrà usufruire dei medesimi servizi soltanto dopo il pagamento di quanto dovuto. La nuova normativa non ha però un impatto sui servizi di emergenza e di soccorso, che continuano a essere universali, ha precisato il capo dello Stato. "Alcune persone hanno detto che la nuova normativa è vergognosa", dice Ader. "Dopo averla studiata a fondo posso dire che ciò che è vergognoso è il comportamento di chi fomenta paure ingiustificate negli altri". "In ragione di ciò, oggi ho promulgato la legge", ha proseguito il presidente. (Res)