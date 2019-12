Bolivia: presidente ad interim Anez ringrazia Trump per sostegno, "nostro lavoro è pacificare la patria"

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il sostegno espresso nei suoi confronti. “Ringraziamo del sostegno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il nostro lavoro è pacificare la patria e convocare elezioni, come richiesto dai cittadini”, ha scritto Anez sul suo profilo twitter ufficiale. Trump ha espresso ieri il suo sostegno ad Anez, e ha denunciato le violenze in atto nel paese. "Supportiamo Jeanine Anez in Bolivia mentre lavora per garantire una transizione democratica pacifica attraverso elezioni libere", ha dichiarato Trump su Twitter. "Denunciamo la violenza in atto e coloro che la provocano sia in Bolivia che da lontano", si legge. Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono vicini alla popolazione della regione per la pace e la democrazia. (segue) (Brb)