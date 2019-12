Romania: parlamento, governo pone fiducia su bozza legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo di Bucarest porrà la fiducia in parlamento sulla bozza della finanziaria e del budget della previdenza sociale per il 2020. Lo ha annunciato il premier romeno, il liberale Ludovic Orban durante una dichiarazione. Durante le riunione del gabinetto di governo, il premier ha spiegato che questo è il miglior modo per raggiungere l'obiettivo prefisso, cioè l'adozione della finanziaria entro il 31 dicembre. Orban ha precisato che accetterà tutti gli emendamenti inoltrati dei parlamentari atti a migliorare il budget per l'anno prossimo. Il premier ha aggiunto che è molto difficile che, tramite un dibattito normale nel parlamento, possa essere portata a compimento la finanziaria entro la fine dell'anno, come stabilito dal governo. Orban ha aggiunto che il governo ha deciso a porre la fiducia "per correggere tutti gli squilibri economici provocati dalle politiche irresponsabili del precedente governo socialdemocratico". (segue) (Rob)