Romania: parlamento, governo pone fiducia su bozza legge di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il premier aveva discusso con i leader dei partiti parlamentari e delle minoranze nazionali. L'Unione salvate la Romania (Usr) sostiene la decisione del premier ma afferma che un dibattito nel parlamento sulla bozza della finanziaria è utile per non creare un precedente per eventuali slittamenti anti-democratici. "Noi sappiamo che Ludovic Orban e il suo governo sono bene intenzionati, ma è un precedente pericoloso per ciò che qualcuno potrebbe fare utilizzando questo esempio. Un altro partito arrivato al governo, meno bene intenzionato, potrebbe spingere oltre quest'idea della fiducia" ha dichiarato il deputato dell'Usr, Ionut Mosteanu. (segue) (Rob)