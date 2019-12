Romania: parlamento, governo pone fiducia su bozza legge di bilancio (3)

- Il presidente ad interim del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu considera una pessima idea l'eventuale fiducia posta dal governo sulla bozza della finanziaria. Anzi, i socialdemocratici hanno minacciato di contestare il procedimento alla Corte costituzionale, se saranno evitati i dibattiti e il voto nel Parlamento. La bozza della finanziaria per il 2020 si basa su una crescita economica prevista del 4,1 per cento, un deficit di bilancio del 3,59 per cento e un tasso d'inflazione medio del 3,1 per cento. Secondo il ministero delle Finanze, la crescita economica della Romania è molto maggiore rispetto a quella stimata nei paesi dell'Ue (dell'1,2 per cento nell'eurozona e dell'1,4 per cento nell'Ue), per l'anno 2020, secondo le previsioni d'autunno dell'Unione europea. (Rob)