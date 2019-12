Russia-Italia: Mosca su caso Korshunov, questione si risolvi solo su piano legale

- La Russia si aspetta che la decisione sul caso di Aleksander Korshunov, il dirigente di United Aircraft corporation arrestato in Italia a fine agosto su mandato statunitense e in attesa di estradizione, resti sul piano esclusivamente legale senza che subentrino valutazioni politiche. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "Ci aspettiamo che questione venga risolta esclusivamente sul piano legale", ha dichiarato la Zakharova. La Russia ha chiesto all'Italia di estradare Korshunov. Secondo il Comitato investigativo russo, nel periodo 2009-2014 Korshunov avrebbe sottratto sette milioni di rubli di fondi (99 mila euro al tasso di cambio attuale) di bilancio, un importo stanziato per la realizzazione dell’aeromobili PD-14 destinato all’aviazione civile. (segue) (Rum)