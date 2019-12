Russia-Italia: Mosca su caso Korshunov, questione si risolvi solo su piano legale (2)

- Korshunov, direttore dello sviluppo commerciale di United Aircraft Corporation, è imputato in un procedimento penale in Russia. Korshunov è stato arrestato alla fine di agosto in Italia su richiesta degli Stati Uniti. Il tribunale Basmannyj di Mosca ha disposto l’arresto in contumacia del manager, accusato di frode su larga scala. Il mese scorso Korshunov è stato inserito nella lista dei ricercati internazionali consentendo alle autorità russe di chiederne l'estradizione in Russia. L'avvio del procedimento penale contro Korshunov fa parte delle misure di protezione adottate dalla Russia per impedire l'estradizione de negli Stati Uniti, dove è accusato di spionaggio industriale. (segue) (Rum)