Ue: premio Sacharov all'economista uiguro Tohti, Sassoli chiede sua liberazione

- Il Parlamento europeo chiede alle autorità cinesi la liberazione immediata e incondizionata dell'economia uiguro Ilham Tohti. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel suo discorso di conferimento del premio Sacharov 2019 per la libertà di pensiero alla figlia dell'economista uiguro in carcere dal 2014. "Oggi assegniamo il premio Sacharov per la libertà di pensiero al professore di economia Ilham Tohti che non può essere qui con noi essendo detenuto in carcere dal 2014. La sua lotta, per la quale sta pagando un caro prezzo, ci rende umili e al tempo stesso è per noi fonte di ispirazione. Esprimo il mio sincero ringraziamento a sua figlia, Jewher Ilham, che ha avuto il coraggio di venire qui tra noi in sua rappresentanza", ha detto. "Ilham Tohti è professore di economia, ma è anche una voce che invita alla moderazione e alla riconciliazione. Si è impegnato per la difesa dei diritti della minoranza uigura in Cina, con la speranza di migliorare le loro condizioni di vita. Gli uiguri sono costantemente vittime di persecuzioni di ogni tipo: fisiche, culturali, religiose, economiche e politiche", ha aggiunto. (segue) (Beb)