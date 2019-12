Ue: premio Sacharov all'economista uiguro Tohti, Sassoli chiede sua liberazione (3)

- Sassoli ha ricordato i vincitori delle scorse edizioni del premio che sono attualmente in carcere e sono perseguitati per aver difeso i diritti umani e le libertà fondamentali: Nasrin Sotoudeh (Iran), Raif Badawi (Arabia Saudita), le "Damas de Blanco" (Cuba), vari membri dell'opposizione democratica in Venezuela e Asmaa Mahfouz (Egitto). "Pertanto, questo Parlamento esorta l'Alto rappresentante ad adottare tutte le misure necessarie, nei suoi contatti con i paesi interessati, per ottenere la liberazione e la cessazione della persecuzione dei vincitori del premio Sacharov. Tale richiesta è estesa anche agli Stati membri dell'Ue, nel quadro delle loro relazioni bilaterali con tali paesi, al fine di parlare con una sola voce nel trasmettere i valori comuni dell'Ue e difendere i diritti umani e le libertà", ha aggiunto Sassoli."Oggi dovrebbe essere un giorno di festa per celebrare la libertà di pensiero, e invece è un giorno triste. Ancora una volta questa sedia è vuota, perché nel mondo in cui viviamo essere liberi di pensare non significa sempre essere realmente liberi. Nell'attesa della liberazione di Ilham Tothi, rivolgiamo il nostro pensiero a lui, ai suoi familiari e a tutti coloro i quali sono purtroppo in carcere con lui", ha concluso. (Beb)