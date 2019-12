Alitalia: Patuanelli, incomprensibile rifiuto Fs a venire in audizione, parlerò con De Micheli

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha affermato di ritenere "incomprensibile il rifiuto di Ferrovie dello Stato di venire in commissione". Così il titolare del Mise dopo aver appreso, nell'ambito della sua audizione sulla vicenda Alitalia alla commissione Trasporti della Camera, del diniego di Fs a presentarsi in audizione. "Ne parlerò con il ministro De Micheli. Posso capire venire e non dire niente, ma non capisco il rifiuto", ha ribadito Patuanelli. (Rin)