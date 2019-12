Tlc: Corte Ue su Mediaset-Vivendi, normativa italiana contraria a diritto europeo

- L'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Campos Sanchez-Bordona, ha proposto alla Corte di dichiarare che la normativa italiana che impedisce a Vivendi di acquisire il 28 per cento del capitale sociale di Mediaset è contraria al diritto dell'Unione europea in quanto ostacola la libertà di stabilimento in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela del pluralismo dell'informazione. Lo si apprende dalla Corte che ha ricordato che, nel 2016, la società francese Vivendi Sa, al vertice di un gruppo attivo nel settore dei media e nella creazione e distribuzione di contenuti audiovisivi, avviava una campagna ostile di acquisizione di azioni della Mediaset Italia Spa, società italiana del medesimo settore controllata dal gruppo Fininvest, giungendo ad acquisirne il 28,8 per cento del capitale sociale, pari al 29,94 per cento dei diritti di voto. Mediaset ha denunciato Vivendi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) accusandola di aver violato la normativa italiana che, per salvaguardare il pluralismo dell'informazione, vieta a un'impresa di realizzare, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, oltre il 20 per cento dei ricavi complessivi del cosiddetto Sistema integrato di comunicazioni (Sic). Tale percentuale si riduce al 10 per cento se l'impresa detiene nel contempo una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi del settore delle comunicazioni elettroniche in Italia. E questo era il caso della Vivendi, che già occupava una posizione rilevante nel settore italiano delle comunicazioni elettroniche, in virtù del suo controllo sulla Telecom Italia SpA (Tim). Nel 2017, la Agcom ha accertato che Vivendi, avendo acquisito le predette partecipazioni in Mediaset, aveva violato la normativa italiana e le ordinava, pertanto, di cessare tale violazione. (segue) (Beb)