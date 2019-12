Tlc: Corte Ue su Mediaset-Vivendi, normativa italiana contraria a diritto europeo (2)

- Pur ottemperando all'ordine dell'Agcom, trasferendo ad una società indipendente la proprietà del 19,19 per cento delle azioni Mediaset, Vivendi ha impugnato la delibera dell'Agcom dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento. In tale contesto, il giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana che limita l'accesso al Sic delle imprese attive nel settore delle comunicazioni elettroniche sia compatibile con il diritto dell'Unione. Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sanchez-Bordona ha ritenuto che, nell'ambito della causa in esame, occorra valutare se la normativa italiana sia compatibile con la libertà di stabilimento, poiché la controversia tra Vivendi e Mediaset ha come sfondo la volontà del gruppo francese di intervenire nella gestione di Mediaset e acquisire una quota significativa del mercato italiano dei media e non soltanto quella di realizzare un mero investimento di capitali. L'avvocato generale ha rilevato che varie disposizioni della normativa italiana limitano la possibilità che imprese di altri Stati membri entrino nel settore italiano dei media, incidendo così sulla libertà di stabilimento. Ha osservato, inoltre, che la tutela del pluralismo dell'informazione costituisce una ragione imperativa di interesse generale, la cui tutela può giustificare, in astratto, l'adozione di misure nazionali che limitano la libertà di stabilimento. L'avvocato generale ha ritenuto che, in linea di principio, la normativa italiana sia idonea a conseguire tale obiettivo, quantomeno in teoria, in quanto impedisce che un'unica impresa acquisisca, direttamente o tramite proprie controllate, una quota rilevante (superiore al 20 per cento) del mercato dei media e che le imprese che già detengono una posizione dominante nel settore dei servizi di comunicazione elettronica approfittino di tale circostanza per rafforzare la loro posizione nel settore dei media. (segue) (Beb)