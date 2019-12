Tlc: Corte Ue su Mediaset-Vivendi, normativa italiana contraria a diritto europeo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, l'avvocato generale ha sottolineato che, oltre ad essere idonea a conseguirlo, tale normativa nazionale dev'essere proporzionata all'obiettivo di tutela del pluralismo dell'informazione, ossia non deve andare oltre quanto necessario per raggiungerlo. Sebbene spetti ai giudici nazionali ponderare la proporzionalità tra la normativa nazionale in esame e le finalità cui è ispirata, l'avvocato generale ha suggerito alla Corte di fornire ai giudici nazionali delle indicazioni utili al riguardo. In quest'ottica, ha osservato, in primo luogo, che la normativa italiana definisce in maniera eccessivamente restrittiva il perimetro del settore delle comunicazioni elettroniche, escludendo nuovi mercati che sono divenuti la principale via di accesso ai media, come i servizi al dettaglio di telefonia mobile, i servizi di comunicazioni elettroniche collegati a Internet e servizi di radiodiffusione satellitare. In secondo luogo, a suo avviso, i requisiti di proporzionalità potrebbero non essere compatibili con la quota molto ridotta di ricavi (10 per cento) del Sic, fissata quale limite massimo per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superino il 40 per cento dei ricavi complessivi di tale settore. In terzo luogo, secondo l'avvocato generale è sproporzionato calcolare i ricavi delle società collegate come se fossero società controllate quando, come sembra accadere nel caso specifico, la società Vivendi che detiene una quota dei diritti di voto nell'altra, Mediaset, superiore alle cifre indicate non è, di fatto, in grado di esercitare un'influenza notevole su Mediaset. (Beb)