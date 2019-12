India-Italia: ambasciatore De Luca presenta credenziali al presidente indiano Kovind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore designato Vincenzo De Luca ha presentato oggi le sue credenziali al presidente della Repubblica dell’India, Ram Nath Kovind, nel corso di una cerimonia solenne nella residenza presidenziale, Rashtrapati Bhavan, a Nuova Delhi. Lo riferisce via Twitter l’ambasciata d’Italia nella capitale indiana. De Luca è entrato in carriera diplomatica nel 1989 e ha ricoperto vari incarichi presso il ministero degli Esteri e le missioni diplomatiche di Khartoum, Tunisi, Parigi (alla Rappresentanza permanente presso l’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e Shanghai. Si è occupato a lungo, nel settore pubblico e in quello privato, di internazionalizzazione del sistema economico, sia presso gli uffici centrali, sia in qualità di consigliere diplomatico dei ministeri dell’Industria, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, sia presso grandi aziende come Eni ed Enel, dove ha ricoperto le funzioni di vicepresidente per le relazioni istituzionali internazionali. Negli ultimi anni ha avuto un ruolo di rilievo per l’organizzazione di Expo Milano 2015 come presidente della Task Force del ministero degli Esteri, avvalendosi anche della precedente esperienza di console generale a Shanghai. Dal primo febbraio 2016 ha ricoperto l’incarico di direttore generale per la Promozione del Sistema Paese, dopo essere stato nella stessa direzione vicedirettore generale e direttore centrale per l’Internazionalizzazione del Sistema Paese e delle autonomie territoriali (da gennaio 2014).(Inn)