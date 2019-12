Iraq: attivista di Piazza Tahrir a “Nova”, “non vogliamo un altro premier ma nuove elezioni”

- Domani sarà un giorno cruciale per la ricerca di un nuovo candidato premier in Iraq, il paese arabo a maggioranza sciita teatro dallo scorso ottobre di proteste di piazza senza precedenti. Il presidente iracheno Barham Salih, ha accelerato le consultazioni con le forze politiche per la nomina di un nuovo primo ministro e la formazione di un nuovo governo. Spetterà al blocco parlamentare “Al Sairoon” (“In cammino insieme”), guidato dal leader sciita Muqtada al Sadr, che riunisce movimenti "populisti" antisistema, comunisti e liberaldemocratici, vincitore delle ultime elezioni, l’onore di nominare un nuovo capo dell’esecutivo, ma i manifestanti iracheni respingono tutti i nomi considerati parte della politica corrotta al potere. “Agenzia Nova” ha intervistato al riguardo Faisal Jeber, archeologo e attivista in questi giorni in visita in Italia. “Non siamo per niente interessati ad avere un nuovo primo ministro. Vogliamo che il parlamento approvi una nuova legge elettorale e che poi si sciolga. L’attuale primo ministro può rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alle prossime elezioni”, afferma Jeber.Jeber, 48 anni, geologo e archeologo di Mosul, è noto per il suo impegno nella protezione del patrimonio culturale iracheno e nella ricostruzione della sua città dopo la battaglia contro lo Stato islamico dell’Iraq e della Siria (Isis). E’ anche attivista per i diritti umani e ha preso parte alle proteste di ottobre a Baghdad. “L’Isis ha occupato la mia casa e a distruggere il nostro patrimonio culturale nel 2014. All’inizio pensavo che fosse un fenomeno temporaneo e che l’Esercito sarebbe intervenuto”, ricorda l’archeologo. “Insieme ad alcuni attivisti, abbiamo deciso di agire e di proteggere il nostro patrimonio culturale. Abbiamo creato un’organizzazione non governativa per documentare tutto quello che faceva lo Stato islamico con testimonianze e anche piccoli droni per fare foto e video. Quando è iniziata la battaglia con Mosul, ci siamo uniti alle Forze armate documentato, proteggendo e intervenendo con una prima assistenza al nostro patrimonio culturale”, aggiunge Jeber.Nell’ottobre del 2018, l’attivista ha denunciato agli attivisti di Human Rights Watch (Hrw) le condizioni inumane dei prigionieri del Servizio di sicurezza nazionale (Nss), agenzia d’intelligence irachene che risponde direttamente al primo ministro. “Durante la battaglia di Mosul e anche dopo, molti civili sono scomparsi nel nulla: il che significa che o sono stati uccisi o sono stati arrestati da qualcuno. Dopo il rapporto di Hrw, il Servizio di sicurezza nazionale ha ammesso di aver detenuto almeno 800 persone di cui nessuno sapeva niente: né gli avvocati, né i giudici, né le loro famiglie. Ora tutti sanno dove sono”, afferma Jeber, sottolineando che dopo la sua denuncia le cose all’interno del servizio d’intelligence sono cambiate radicalmente. “Questo significa che il governo agisce quando è sotto pressione internazionale, ma in generale - aggiunge l’archeologo - la situazione dei diritti umani non sta migliorando affatto. I rapimenti, gli assassini e gli omicidi in Piazza Tahrir sono all’ordine del giorno. Dal primo ottobre a oggi abbiamo perso circa 500 giovani, ma molti altri di cui non conosciamo il numero, forse qualche centinaio, sono stati rapiti da milizie semigovernative o gruppi armati sostenuti dall’Iran”.Molti dimostranti liberati, continua Jeber, “non parleranno perché minacciati direttamente o tramite le loro famiglie; qualcun altro fuggirà nel Kurdistan iracheno”. Mentre le proteste di piazza proseguono, nel paese aleggia lo spettro delle uccisioni di massa perpetrate non solo dai jihadisti dello Stato islamico, ma anche dagli estremisti sciiti. Una fossa comune risalente al 2016 contenente i resti di 643 civili è stata scoperta in Iraq a circa 5 chilometri a nord di Falluja, nel governatorato a maggioranza sunnita dell’Anbar. Secondo l’emittente televisiva satellitare con sede a Dubai “Al Arabiya”, la vittima apparteneva a una tribù chiamata al Muhamda, “scomparsa” nel nulla circa tre anni fa. A quel tempo l’area di Fallujah veniva liberata dal giogo dello Stato islamico dalle forze di sicurezza e dalle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie paramilitari a maggioranza sciita considerate vicine all’Iran). “Questa è solo una fossa comune - afferma Jeber - mi aspetto che ne vengano trovate molte altre. Durante la battaglia contro lo Stato islamico, ma anche prima, questa zona era sotto il controllo delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita sostenute dall’Iran). Chiunque veniva da loro arrestato ai posti di blocco, soprattutto giovani nelle aree a maggioranza sunnita, come Fallujah e Ramadi, spariva senza che se ne avesse più notizia Ora cominciano a spuntare fosse comuni da tutte le parti”.L’attivista rileva poi un curioso episodio che ha portato alla scoperta di diverse fosse comuni: “Ci sono centinaia di cadaveri abbandonati negli obitori pubblici a Karbala e Najaf. Circa sei mesi fa, un attivista della città di Karbala ha compiuto un grande lavoro seppellendo i corpi di queste persone senza famiglia. In questa attività sono state trovate diverse queste fosse comuni un modo sistematico”. Secondo le stime di Jeber, “migliaia di persone dalle aree sunnite sono scomparse durante la battaglia di Mosul e anche dopo, a causa di queste milizie radicali”. La provincia è considerata una roccaforte della minoranza sunnita irachena e durante i primi anni dell’operazione statunitense Iraqi Freedom ha rappresentato una base importante per al Qaeda e altri gruppi di insorti. La sua conformazione geografica e la sua morfologia caratterizzata da vasti deserti l'ha resa un territorio ideale anche per lo Stato islamico, permettendo il trasferimento di uomini attraverso il confine con la Siria per poter compiere attacchi nel cuore dell'Iraq consentendo l'occupazione di città come Ramadi, capoluogo provinciale, e Fallujah, distanti solo 100 chilometri da Baghdad.Intanto nella capitale Baghdad le proteste vanno avanti, ma senza una chiara piattaforma politica. "Piazza Tahrir non ha una leadership, nessuno può dire di essere in grado di guidare queste dimostrazioni", spiega l'attivista, sottolineando come questo aspetto sia uno dei "punti di forza" delle sommosse. "Nelle manifestazioni del 2011 e del 2016 c'era una leadership con cui il governo aveva l'opportunità di negoziare e che poteva incentivare, intimidire o persino eliminare", afferma Jeber, spiegando come le dimissioni del premier Adel Abdul Madhi siano solo il primo passo. Vogliamo che il parlamento approvi una nuova legge elettorale, si dissolva e che l'attuale primo ministro rimanga in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alle prossime elezioni. Il problema è che le leggi elettorali cambiano, ma i grandi partiti continuino a vincere ancora e ancora, perpetuando lo stesso ciclo di corruzione. Il presidente Salih vuole nominare un nuovo primo ministro? Non è nel nostro interesse. I partiti avranno certamente qualche candidato che curerà i loro interessi e soprattutto non si occuperà della corruzione. Noi non abbiamo nessuno da nominare, ma non vogliamo un altro primo ministro corrotto", conclude l'archeologo. (Asc)