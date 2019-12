Energia: domani a Berlino nuovo round negoziati trilaterali gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mesi i rappresentanti di Russia e Ucraina sono impegnati in un dialogo negoziale, a cui partecipa anche la Commissione europea, per trovare un nuovo accordo in merito al transito del gas. Le parti continuano a dimostrare una certa distanza, nonostante gli sforzi di Bruxelles per trovare un'intesa. L'attuale contratto per il transito del gas russo attraverso il territorio ucraino, in direzione dell'Europa occidentale, scadrà il 31 dicembre 2019. (Beb)