Credito: Villarosa (M5s), su Lannutti attacchi infondati, nessun conflitto di interessi

- Il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa afferma che "il presunto conflitto di interessi del senatore Lannutti come presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario è inesistente" e in una nota spiega: "Suo figlio è un dipendente della Banca popolare di Bari, ma non ricopre alcun ruolo apicale negli organi di amministrazione, direzione e controllo della banca, infatti non è né il presidente, né il direttore generale e nemmeno l’amministratore delegato. Per tal motivo, in linea con la normativa di settore, non si evince nessun potenziale conflitto di interessi. Le responsabilità della non corretta gestione verranno invece accertate nei confronti degli esponenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo e non su tutti i dipendenti dell’ente privi di alcuna forma, giuridica e non, di influenza nella medesima gestione".Per Villarosa "gli attacchi sono del tutto strumentali e provocatori ed hanno un solo obiettivo, delegittimare l’autorevolezza del senatore Lannutti che da sempre non fa sconti alla cattiva gestione degli enti creditizi. Parlare di un presunto conflitto di interessi distoglie l’attenzione dai veri problemi che hanno interessato le banche 'fallite' e soprattutto dalla commistione di interessi tra politica e finanza i cui danni sono stati pagati esclusivamente dai cittadini con i risparmi di una vita". Il sottosegretario quindi aggiunge: "Ripongo piena fiducia nel senatore Lannutti, condivido pienamente il suo impegno ed insieme collaboreremo per migliorare i presidi normativi posti a tutela del risparmio dei nostri concittadini. Invito la stampa a non attaccare i dipendenti delle banche, ma a far luce sugli intrecci tra politica e finanza e soprattutto a rivolgere domande ai Ministri e politici che avevano familiari ai vertici delle banche liquidate e poste in risoluzione a nocumento dei risparmiatori. L’onestà del senatore Lannutti - conclude Villarosa - è indiscussa e presto lo vedremo presidente della Commissione, con il dispiacere di tutti i politici che lo attaccano".(Com)